«Редуктор-ПМ» получит более 390 млн руб. на создание нового вертолётного редуктора



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Ка-226

Фото: Википедия

Экспертный совет Фонда развития промышленности России одобрил получение льготного займа по программе «Конверсия» для «Редуктора-ПМ». Сумма займа составит 393,9 млн руб., общая стоимость проекта — 787,9 млн руб., сообщает пресс-служба минпромторга Пермского края.

С привлечением займа ФРП предприятие разработает и запустит производство главных редукторов вертолёта гражданского назначения Ка-226Т, увеличив гражданскую составляющую завода. Редуктор предназначен для привода соосных винтов вертолёта.

Консультационную поддержку для последующего одобрения займа «Редуктору-ПМ» оказал региональный Фонд развития промышленности.

«Фонд развития промышленности РФ предъявляет очень конкретные и в то же время очень серьёзные требования к качеству проектов промышленных предприятий. Региональный фонд развития промышленности вёл организационное и методическое обеспечение подготовки заявки «Редуктора-ПМ». Нашей задачей была подготовка заявочной документации высокого качества, а также правильная структуризация сделки по требованиям федерального фонда», — подчеркнул директор регионального Фонда развития промышленности Пермского края Марат Гакашев.

Разрабатываемый предприятием модернизированный редуктор будет обладать преимуществами перед используемой сегодня моделью редуктора ВР-226Н: увеличенный в два раза межремонтный ресурс, повышенная коррозионная стойкость и возможность эксплуатации во влажном климате, сниженный на 10—12% вес.

Ка-226Т — это лёгкий многоцелевой вертолёт, который отличает точность зависания в воздухе, маневренность и управляемость. В различных модификациях может использоваться для поисково-спасательных, медицинских и полицейских нужд. Производитель вертолёта — Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ). В настоящее время определён первый потенциальный покупатель вертолёта из числа зарубежных партнёров.