ДК им. Солдатова лишится новогодних снежинок, но приобретёт акустическую ракушку На подготовку площадки к открытию Дягилевского фестиваля направлено 2 млн руб.

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Фото: Ирина Молокотина

Директор по развитию Пермского театра оперы и балета Алла Платонова рассказала «Новому компаньону», как идёт подготовка муниципального ДК им. Солдатова к открытию XIII Международного Дягилевского фестиваля искусств.

По словам топ-менеджера, идея проведения концерта и церемонии открытия на этой площадке посетила художественного руководителя фестиваля Теодора Курентзиса во время осмотра ДК в качестве потенциальной репетиционной площадки для оркестра MusicAeterna. Курентзису понравились акустические характеристики зала, а также эстетика здания — оно строились всего на два года раньше, чем театр оперы и балета, и выдержано в том же стиле. По словам Аллы Платоновой, администрация дворца достойно его содержит: росписи и лепнина в очень хорошем состоянии и не испорчены поздними наслоениями. Кроме того, в зале ДК на 300 мест больше, чем в зале театра, поэтому концерт открытия фестиваля будет более доступным для зрителей.

Основные работы, которые необходимо сделать до начала фестиваля и которые уже делаются, — это выравнивание и укрепление сцены и перевозка из театра акустической ракушки. Оркестровая яма будет закрыта и станет частью сцены, чтобы разместить большой фестивальный оркестр, который на открытии будет играть Девятую симфонию Густава Малера. Поскольку в ДК очень низкий партер, первый ряд будет закрыт для зрителей. Билеты в него не будут продаваться.

Акустическая ракушка, находящаяся в театре, будет демонтирована, перевезена в ДК на 20 мая — день открытия фестиваля — и там установлена на сцене. На следующий день будет проделана обратная процедура, чтобы ракушка вернулась на своё место для проведения других событий фестиваля на сцене Пермского театра оперы и балета.

Во Дворце культуры идут косметические ремонтные работы, идеологию которых Алла Платонова обозначила как «возвращение к аутентике»: зданию хотят вернуть первозданный вид. Руководство фестиваля настаивает на том, чтобы с фасада были убраны новогодние звёздочки и снежинки (они там находятся круглый год, просто не включаются), чтобы были возвращены исконные цвета стен, потолка, драпировок и т. д., для чего запрашиваются цветовые паспорта в Центре охраны памятников; лампы в зрительских зонах будут заменены — вместо холодного света везде будет тёплый. В день концерта в зале будут распылены ароматизаторы — заранее, чтобы не доставлять неудобства аллергикам.

Руководство фестиваля стремится к тому, чтобы сохранить на новой площадке все стандарты зрительских удобств, которые приняты в театре оперы и балета. Будет очищена от лишних деталей входная группа, демонтированы маленькие буфеты внизу — у входа и в гардеробе под лестницей, зато планируется организация буфета в большом зрительском фойе. Там же перед началом концерта пройдёт вводная лекция, и зрители смогут слушать её за чашкой кофе. Будет разработана и размещена в помещениях дворца удобная навигация для зрителей.

Весь обслуживающий персонал — гардеробщики, капельдинеры, билетёры — прибудет из театра. Капельдинеры уже начали изучать расположение кресел в зале, чтобы помогать зрителям найти своё место.

В день открытия фестиваля парковка перед входом в ДК будет запрещена, парковочные места останутся сбоку от входа.

На все подготовительные мероприятия из бюджета краевого минкульта выделено 2 млн руб., часть работ, в том числе ремонт гримёрок, проводит за свой счёт учредитель ДК — городской департамент культуры.

Предполагается, что все проделанные работы не будут «одноразовыми»: выровненную сцену и перекрытую оркестровую яму можно будет использовать для проведения репетиций оркестра MusicAeterna, а также камерных и симфонических концертов, в том числе и с участием оркестра MusicAeterna. Так, 15 июня оркестр даст на площадке ДК концерт с дирижёром Валентином Урюпиным.

Кроме того, театр планирует в новом сезоне приобрести новую акустическую ракушку, а нынешнюю отправит в ДК для улучшения акустики зала.