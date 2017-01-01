ИГЖН отозвала лицензию пермской управляющей компании

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Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края прекратила действие лицензии управляющей компании ООО «Адмирал». Организация работала с семью многоквартирными домами.

Причиной отзыва разрешения стали многочисленные административные дела в отношении компании и неисполненные предписания об устранении нарушений.В 2017—2019 годах в отношении ООО «Адмирал» инспекцией возбуждено 26 административных дел, проведено 49 проверок, выдано 22 предписания, из них восемь предписаний не исполнено.

Кроме того, 1 марта 2019 года к руководителю ООО «Адмирал» Павлу Носкову применено наказание в виде дисквалификации сроком на один год, трижды применялось наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тыс. до 60 тыс. руб. Общая сумма административных штрафов, наложенных на ООО «Адмирал» и его руководителя, превысила 1 млн руб.