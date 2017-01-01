Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 26 апреля

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Май. Мир. Победа. Как Пермь будет отмечать 1 мая и День Победы?

Объединение ради качества. В Перми начинается очередной виток реорганизации детсадов и школ. Что говорят о новшествах сами преподаватели и родители?

Планы на шестилетку. Какие задачи по преобразованию Перми в ближайшие годы поставил губернатор?

Как стать участником программы «Молодая семья»? На вопросы горожан отвечают специалисты управления жилищных отношений администрации Перми.

«Главная задача — сделать помощь адресной». Министерство социального развития края подвело итоги за прошлый год и обозначило цели текущего.

Ветераны получат выплаты ко Дню Победы. Такое решение приняло правительство края.

Люди — добрые. В Перми с 27 апреля по 5 мая пройдёт фестиваль «Город добра».

Вместе — за чистую страну. Форум «Единой России» подготовил «экологические» предложения для правительства.

Пенсия из трёх составляющих. Индексация пенсий будет происходить с учётом прожиточного минимума.

Экскурсии в мае. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В интернете газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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