Прошедшей ночью первый раз перекрывалось движение на Чусовском мосту



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В ночь на 25 апреля проведены работы по заливке бетонной смесью трёх участков Чусовского моста. На три часа ночью мост был полностью перекрыт для движения, в это время подрядчики заливали подготовленные повреждённые участки пролётного строения, сообщают в краевом минтрансе.

Для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств.

После высыхания залитых участков подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем щебёночно-мастичная асфальтобетонная смесь.

Напомним, что работы по ремонту моста планируется проводить в круглосуточном режиме с 00:00 понедельника до 16:00 пятницы каждой недели.

Окончание работ планируется до 28 июня 2019 года.

Организация движения по двум полосам будет осуществляться по выходным и праздничным дням, а именно: с 1 мая по 5 мая и с 9 мая по 12 мая включительно, а также 12 июня 2019 года.

Напомним, с 1 февраля 2019 года в целях обеспечения безопасности, а также сохранности Чусовского моста введено временное ограничение движения для транспортных средств свыше 40 т. Кроме того, введены ограничения по скоростному режиму до 40 км/час, а также установлена минимальная дистанция между транспортными средствами 20 м.

В настоящее время уже начато строительство нового моста через Чусовую. Стройку стратегически важного инфраструктурного объекта поддерживает Правительство РФ — из федерального бюджета Пермский край уже получил 600 млн руб. в этом году и 150 млн руб. — в прошлом. Новый мост должен быть построен в 2021 году. После завершения строительства нового моста действующий будет закрыт на реконструкцию.