На сайте «Единой России» появился раздел для онлайн-обращения в комиссию по этике

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На официальном сайте партии «Единая Россия» появился специальный раздел «Онлайн-обращение», при помощи которого каждый желающий может обратиться в комиссию партии по этике, также на странице будут публиковаться отчёты о работе комиссии. Об этом, со ссылкой на заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгения Ревенко, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Прикамье.

Евгений Ревенко, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия»:

— Для удобства людей и оперативности получения комиссией информации мы запустили в работу онлайн-форму для подачи заявления. Новый формат приёма заявлений значительно упростит взаимодействие с комиссией по этике. Каждый, кто стал свидетелем недостойного, по его мнению, поведения члена или сторонника партии, может заполнить несколько простых граф, которые позволят сформировать обращение.

Также Ревенко отметил, что приоритетом комиссии партии по этике было и остаётся оперативное и качественное рассмотрение каждого поступившего заявления.

«Для нас важно разобраться в каждом отдельном случае, ведь главное в работе комиссии — это объективность. Если человек действительно нарушил принятые в партии этические нормы, то он должен нести ответственность, но при этом мы должны фильтровать поступившие обращения, чтобы не подвергнуть коллег по партии оговору и клевете», — подытожил он.

В компетенцию комиссии «Единой России» по этике входит рассмотрение действий членов и сторонников партии с точки зрения этических норм. Комиссия «Единой России» по этике была создана в декабре 2018 года.