Валерий Сухих обменялся опытом с законодателями из регионов по реализации нацпроектов и послушал Путина

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Спикер краевого парламента Валерий Сухих принял участие в состоявшемся 23 и 24 апреля Совете законодателей РФ. Темой встречи стали «Практические рекомендации субъектам РФ по участию в национальных проектах».

В обсуждении вопросов реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика» приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, глава Минфина РФ Антон Силуанов, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, а также спикеры обеих палат Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Окончанием двухдневного Совета законодателей стала встреча региональных спикеров с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поздравил законодателей с приближающимся Днём российского парламентаризма (27 апреля), отметил важность взаимодействия исполнительных и законодательных органов власти, рассказал об упрощении законотворческих процессов, укреплении каналов обратной связи с гражданами и парламентском контроле. «Иногда нужно принимать так называемые непопулярные решения, но когда мы объясняем людям, почему мы это делаем и каких целей стараемся достичь, — обстановка в обществе меняется», — обратился Владимир Путин к членам совета.

Ранее на заседании совета участники обсудили актуальные вопросы реализации послания Президента РФ субъектами РФ, сокращения дифференциации регионов по уровню их бюджетной обеспеченности, а также роль государственного аудита в достижении национальных целей.

«Нынешний Совет законодателей вновь доказал свою полезность. За эти два дня удалось пообщаться со многими коллегами: обменяться опытом по решению задач, касающихся развития здравоохранения, демографии, культуры, развития малого и среднего бизнеса, цифровой экономики и инфраструктуры. Более того, мы, как спикеры региональных парламентов, смогли напрямую задать вопрос федеральным министрам, курирующим национальные проекты, и, что важно, получить ответы из первых уст. И коллеги из регионов, и представители федеральных ведомств сошлись в том, что задача региональных парламентариев заключается в создании благоприятных условий для реализации госпрограмм в виде нормативно-правовой базы, а также контроле за исполнением нацпроектов на местах», — отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.