До 20 мая все учреждения Перми обработают от клещей и грызунов

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До 20 мая все учреждения Перми примут участие в единовременной обработке от грызунов. В этот период обработке подвергнутся все жилые дома, нежилые здания, школы, детские сады, учреждения культуры, больницы, парки, скверы, полигон ТКО, ЦТП, теплотрассы, городские леса.

При этом дератизация должна быть проведена независимо от даты предыдущей обработки.

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, жилые дома имеют особое эпидемиологическое значение. В домах должна проводиться систематическая обработка от грызунов. Управляющим компаниям, ТСЖ, организациям и предприятиям необходимо перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокамерам жилых домов. Также региональным оператором ПК ГУП «Теплоэнерго» должен обеспечиваться своевременный вывоз бытовых отходов.

Александр Костарев, врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

— Дератизационные мероприятия проводят специализированные дезинфекционные организации, которые имеют лицензию и сотрудники которых прошли соответствующее обучение. При проведении обработки используются сертифицированные препараты, разрешённые к применению на территории Российской Федерации, тем не менее необходимо соблюдать меры безопасности при работе с препаратами и при их обнаружении.

Ядоприманка (зерновой восковой, парафиновый брикет или просто зерно, смешанное с химическим ядовитым веществом) рассчитана на грызунов, чей вес составляет 200—300 г. Для них содержание яда в приманке смертельно, в отличие от домашних животных, чей вес составляет несколько килограммов. В то же время нужно не забывать соблюдать правила выгула своих четвероногих питомцев, которые должны гулять на поводке и в наморднике, чтобы исключить собирание различных пищевых отходов.

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