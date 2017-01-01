Театральный марафон приедет в Пермь 6 мая

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6 мая на сцене Пермского академического Театра-Театра состоится торжественная церемония передачи символа Театрального марафона из рук министра культуры Удмуртии Владимира Соловьёва министру культуры Пермского края Вячеславу Торчинскому. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Всероссийский театральный марафон — крупнейшее событие Года театра. Эстафета театрального марафона пройдёт через всю Россию и охватит 85 регионов страны: от театра к театру, из города в город, от Владивостока до самой западной точки страны — Калининграда.

6 мая специально для пермских зрителей Глазовский драматический театр «Парафраз» представит номинированную на «Золотую маску» вербатимную комедию Дамира Салимзянова «Дуры мы, дуры».

10 мая министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский передаст знамя марафона представителям Республики Башкортостан. В рамках марафона в Уфе на сцене театра «НУР» Пермский театр «У Моста» покажет свои легендарные постановки по пьесам Мартина МакДонаха, спектакли-номинанты премии «Золотая маска»: 10 и 11 мая — «Безрукий из Спокэна», 12 мая — «Сиротливый Запад», режиссёр-постановщик — Сергей Федотов.

Напомним, 23 апреля в Нижнем Новгороде состоялась церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона из Уральского в Приволжский федеральный округ.

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