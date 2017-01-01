Названы лауреаты Строгановской премии — 2018 Награждение лауреатов пройдет 31 мая в Москве

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Фото: Константин Долгановский

23 апреля состоялось заседание правления РОО «Пермское землячество», на котором были рассмотрены шестьдесят заявок, поступивших от пермяков на соискание Строгановской премии за 2018 год.

По итогам обсуждения кандидатур соискателей премии, согласно решению правления, лауреатами в шести установленных номинациях признаны:

«За высокие достижения в экономике и управлении» — основатель и руководитель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин;

«За высокие достижения в общественной деятельности» — заместитель директора «Фонда социальной поддержки населения», председатель Совета ветеранов комсомола Пермского края, председатель Пермского отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодёжи «Воспитанники комсомола — мое Отечество» Валентин Ермолов;

«За высокие достижения в спорте» — заслуженный мастер спорта по тяжёлой атлетике, чемпион мира 2015, 2018 годов, спортсмен, инструктор ГКАУ «ЦСП Пермского края» Артём Окулов;

«За высокие достижения в области культуры и искусства» — профессор, доктор исторических наук, искусствовед, исследователь рода Строгановых, руководитель сектора по изучению истории Строгановского дворца в г. Санкт-Петербурге Сергей Кузнецов;

«За высокие достижения в науке и технике» — член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава России Ольга Хлынова;

«За честь и достоинство» — заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, профессор, почётный гражданин Перми, художественный руководитель Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов.

Кроме того, правлением Пермского землячества были рассмотрены итоги общественного голосования за соискателей премии, организованного на сайте землячества. Лидером общественного голосования стала директор пермской МАОУ «Гимназия №2» Людмила Суханова, получившая 1508 голосов поддержки.

Строгановская премия, учреждённая землячеством в 2005 году, — награда за высокие достижения ныне живущих людей, прославляющих Пермский край и его жителей. Она является признанием заслуг получивших её лауреатов. В этом году размер Строгановской премии по решению правления РОО «Пермское землячество» был увеличен в два раза и составляет 500 тыс. руб.

Строгановская премия будет вручена лауреатам на XV съезде РОО «Пермское землячество», который пройдёт в Москве, в Колонном зале Дома Союзов 31 мая 2019 года.