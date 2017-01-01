В ЭЖК ASTRA действует особое предложение на квартиры

Твитнуть Поделиться Поделиться

Для того чтобы вы получали удовольствие от каждого дня, прожитого в ЭЖК ASTRA (Пермь Тополевый пер., 5), мы продумали всё до мелочей. Ведь вы знаете, что дорогую и эксклюзивную вещь от более простых аналогов отличает проработка мельчайших деталей.

Ваш дом начинается с холла. Здесь шикарный дизайн способен удивить ваших гостей, как только они откроют дверь. Бесшумные европейские лифты KONE поднимут вас на этаж, где, пройдя по красивому коридору, вы попадаете в свою любимую просторную квартиру.

Атмосфера «премиум-класса» царит и снаружи.

Двор элитного жилого комплекса ASTRA — это приватное место, скрытое от посторонних глаз.

Элегантный ландшафтный дизайн, удобные лавочки и современная безопасная детская площадка, выполненная по индивидуальному дизайн-проекту, делают двор идеальным местом для отдыха.

Двор изолирован от внешнего шума, поэтому ваше спокойствие надёжно защищено.

Идеальное пространство для жизни складывается из множества уникальных деталей и впечатлений, поэтому мы выбрали эксклюзивный подход к созданию вашего комфорта.

Этой весной для вас действует специальное предложение — стоимость 1 кв. м от 75 000 руб. Это уникальная возможность приобрести квартиру «премиум-класса», которая задаёт новые стандарты качества жизни.

По всем вопросам обращайтесь к вашему личному менеджеру по телефону 8-912-98-05-775

Застройщик — ООО «Строй Регион Холдинг»

Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба компании