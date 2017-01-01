Исполнение нацпроектов в Прикамье проверит федеральная группа контроля «Единой России»

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В пятницу, 26 апреля, в Пермский край с рабочим визитом прибывает группа контроля Президиума Генсовета партии «Единая Россия» за исполнением национальных проектов. В её составе — члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы РФ, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии.

В ходе визита Группой контроля проводится оценка исполнения мероприятий и проведения работ по объектам, вырабатываются предложения по устранению возникших рисков и решению проблем совместно с органами исполнительной власти, организуются встречи с населением, собираются предложения по совершенствованию системы реализации национальных проектов и возможной разработке законодательных инициатив.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы от Пермского края, входящий в состав Группы контроля «ЕР»:

— Национальные проекты — это глобальный государственный ресурс, который направлен на достижение экономического роста и благосостояния граждан. В планах до 2024 года — реализация 12 нацпроектов, на которые панируется потратить более 25 трлн руб. Важно, чтобы эти ресурсы расходовалась эффективно, для этого Президиумом Генерального совета партии «Единая Россия» и была создана Группа контроля. Главная наша задача — чтобы в регионах не осталось проблемных объектов в реализации нацпроектов, необходимо проконтролировать чёткие сроки выполнения работ, важно обеспечить открытость и информированность жителей о ходе реализации соответствующих программ.

В Перми представители Группы контроля осмотрят социальные объекты, промышленные предприятия, а также проведут встречу с членом Высшего совета партии «Единая Россия», губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

— «Единая Россия» будет отслеживать реализацию национальных проектов на местах, для этого будут привлечены партийный актив, депутатский корпус и общественность. В конечном итоге нацпроекты созданы для качественного улучшения жизни граждан России, и все этапы реализации проектов должны быть прозрачны и понятны людям».

Итоги работы в регионе комиссия вынесет на обсуждение с партийным активом. Экспертный отчёт с рекомендациями и результаты контроля будут направлены председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву.

Напомним, после поручения, данного Дмитрием Медведевым на XVIII съезде партии, «Единая Россия» запустила всероссийский партийный контроль за реализацией национальных проектов.