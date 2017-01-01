Театр-Театр представил спектакль «Карлик Нос» на Всероссийском театральном марафоне

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Фото: Юлия Трегуб

23 апреля в Нижнем Новгороде состоялась церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона из Уральского в Приволжский федеральный округ. О подробностях церемонии сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Перед началом торжественного мероприятия заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели экспозицию театров ПФО. Площадь перед театром драмы им. Горького стала единым сценическим пространством, где разместились 14 крытых сцен (по числу 14 субъектов РФ, входящих в ПФО), каждая из них стала площадкой для презентации театральной деятельности региона. Пермский академический Театра-Театр презентует спектакль «Карлик Нос» — номинант «Золотой маски» в восьми номинациях этого года.

Затем на сцене Нижегородского театра драмы Ольга Голодец передала символ Театрального марафона Игорю Комарову и Глебу Никитину. Заместитель председателя правительства выразила уверенность, что Театральный марафон в Приволжье ждёт «феерический успех».

«Сегодня здесь, в Нижнем Новгороде, мы передаём ставшую уже традиционной эстафету символа Года театра. Я напомню, что 2019 год объявлен Годом театра Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года, и открыли мы его во Владивостоке. Из Владивостока он шагает по просторам страны. Почти 50 тыс. зрителей стали непосредственными участниками театральных действ в разных уголках России, более миллиона зрителей смотрели спектакли и постановки на телеканалах и в интернет-трансляциях. Мы видим, что с каждым городом, с каждым субъектом Федерации, с каждым федеральным округом Театральный марафон набирает силу, набирает своих поклонников и сторонников», — отметила Ольга Голодец.

В свою очередь Игорь Комаров отметил, что в регионах Приволжья насчитывается почти 2 тыс. профессиональных и любительских театральных коллективов. Половина из них — школьные театры, еще 130 — студенческие театральные студии.

Крупнейший проект Года театра — Всероссийский театральный марафон — стартовал 18 января 2019 года на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Марафон задействует все 85 регионов России и станет масштабной культурной эстафетой: от театра к театру, из города в город, c востока страны до её самой западной точки — Калининграда.

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