В четверг состоится «прямая линия» по объединению детсадов и школ в Перми

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В четверг, 25 апреля, с 11 до 12 часов в сall-центре города Перми состоится «прямая линия» начальника департамента образования администрации города Перми Людмилы Сериковой по вопросам объединения детских садов и школ. Вопросы можно задавать по телефону 2 059-059.

Напомним, начиная с этого года в городе начинается системный процесс объединения учебных заведений. В частности, это коснётся следующих дошкольных учреждений: «Начальная школа — детский сад №5» и «Гимназия №1», «Детский сад №4» и «Центр развития ребёнка — детский сад №252», «Детский сад №168» и «Детский сад №155», «Детский сад №96 и «Детский сад №50».



Также начинается процесс объединения школ: №48 (ул. Уральская, 67) и №49 (ул. Лебедева, 28), №34 (ул. Маяковского, 33) и №44 (просп. Парковый, 28), №66 (ул. Читалина, 10) и №101 (ул. Репина, 12), №107 (ш. Космонавтов, 94) и лицея №8 (ул. Космонавта Леонова, 62а).

Как ранее отмечала Людмила Серикова, объединение позволит «подтянуть» немного отстающие учебные заведения к более «успешным». Процесс ориентирован, прежде всего, на повышение среднего качества образования на уровне города и, по заверениям представителей департамента, не коснётся сокращения преподавательского состава.

В преддверии объединительных процессов проходит череда встреч представителей департамента образованиями с педагогическим составом школ и родителями учеников.



Например, такая встреча состоялась в департаменте 23 апреля. Ольга Хохлышева, мама ученицы девятого класса школы №107 (которую должны объединить с лицеем №8), пришла на встречу в департамент со своими сомнениями. Она беспокоится, что фактически произойдёт не объединение школ, а присоединение их школы к лицею.

«Меня беспокоит и то, что в результате объединения название нашей школы может быть переименовано в лицей №8», — посетовала Ольга Хохлышева.

Но в ответ в департаменте подчеркнули, что на сегодняшний день методико-преподавательская база этой школы уступает лицейской и, скорее всего, учителям лицея придётся «подтягивать» некоторые наиболее «проседающие» предметы школы, но о поглощении школы лицеем речи не идёт.



Кроме того, никаких реорганизаций, как минимум в старших классах школы, не планируется. С Нового года там будет два десятых и два одиннадцатых класса. И как минимум два ближайших года их структура и наполнение окажутся такими, как сейчас.

Из нововведений, которые почувствуют ученики с сентября, это возможные новые курсы от преподавателей лицеев и возможные поездки в лицей на дополнительные занятия.



Пока не ждут 107-ю школу и сокращения административно-управленческого персонала.

«Руководители обоих учебных заведений остаются на своих местах и будут год или два сопровождать «притирку» процесса объединения. На своих местах остаются все, вплоть до секретаря школы», — подчеркнула Людмила Серикова.

Директор сада №96 (который объединяют с садиком №50) Юлия Васёва также не видит в процессе ничего негативного:

«Против объединения не высказались ни работники нашего сада, ни работники второго садика. Более того, наши коллективы уже сработались друг с другом. Мы провели совместные собрания, у двух садиков единая образовательная программа для детей всех возрастов, так что сложностей я не вижу. Ещё один очень важный плюс — взаимозаменяемость. Например, когда начинается ремонт одного из корпусов, то детишки временно ходят в другой садик и образовательный процесс не останавливается».

Также процесс не приведёт и к сокращениям. По словам Васёвой, весь административный состав обоих дошкольных учреждений «вписан» в единое юрлицо.