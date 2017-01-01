Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Атмосфера»

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Вы не успели приобрести квартиру желаемой планировки в жилом комплексе «Атмосфера»? С радостью сообщаем, что мы расширили ассортимент: в прайс поступил пул квартир на 4-м, 6-м, 11-м и 12-м этажах, которых ранее не было в продаже! Выбирайте комфортный этаж и бронируйте квартиру вашей мечты!

В продаже появились самые популярные планировки.

Однокомнатная комнатная квартира площадью 35,65 м2. Покупатели полюбили её за современную планировку формата 2-евро: просторная кухня-гостиная 14 м2 и изолированная спальная комната с выходом на балкон. Будущие жильцы отмечают её удобное местоположение на площадке — в обособленном тамбуре на 2 квартиры.

2-комнатная квартира площадью 51,75 м2 — одна из самых востребованных покупателями планировка: кухня-гостиная 14,5 м2 и две изолированные спальные комнаты. Ее отличительной особенностью является выход окон на две стороны.

3-комнатная квартиры евро-формата 70,51 м2: просторная и функциональная. На данной площади легко разместились две спальных комнаты, кухня-столовая 16 м2 и гостиная 11,7 м2, которую легко можно изолировать и сделать дополнительную спальную комнату с выходом на просторный балкон.

Чтобы вам было удобнее выбирать идеальную для вас планировку, мы организовали посещение строительной площадки дважды в неделю: по вторникам с 17 до 18 часов и субботам с 11 до 12 часов, по предварительной записи. Автоматическая запись на экскурсии открыта на сайте жилого дома, также вы можете записаться на просмотр квартиры по телефону ‎257-17-17.

Успейте купить, пока счастливым обладателям «горячих» квартир не стал кто-то другой. Количество квартир ограниченно! Тем более что на эти квартиры действует скидка до 132 000 рублей при быстрых расчетах!*

Жилой комплекс «Атмосфера»1 располагается в центре микрорайона Владимирского на ул. Краснополянской, 21. Широкий выбор продуманных планировок, гарантия качества от надежного застройщика и современные инженерные и дизайнерские решения обеспечат безопасность и комфорт будущих новоселов ЖК «Атмосфера». Жилой комплекс находится в высокой стадии готовности: ведётся монтаж электропроводки и системы отопления. Срок сдачи жилого комплекса — 1-й квартал 2020 года.

Узнайте подробности в офисах продаж компании PAN City Group2 по тел. (342) 257-17-17 и по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж (БП «Морион»).

1 Застройщик ООО «Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru , а также на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

2 ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация застройщика ООО «СЗ «СИТИ Проект».

*Скидка предоставляется в размере 3% (трёх) процентов от базовой цены объекта долевого строительства, с учётом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объёме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счёт собственных, так и за счёт заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами гос. субсидий. Скидка в размере 132 000 рублей актуальна для квартир №106 (площадью 70,91 м2), №117 (площадью 70,51 м2), №183 (площадью 70,51 м2) стоимостью 4 400 000 руб. (без скидки).

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