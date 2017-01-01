На очередном аукционе по наружной рекламе основная борьба развернулась за место под щит у ТЦ «Аврора»

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В Перми 24 апреля состоялся очередной, седьмой по счёту, аукцион по местам под наружную рекламу в городе.

Из 35 выставленных лотов востребованными оказались лишь 15, то есть более половины. Основная борьба развернулась за место под двусторонний щит около ТЦ «Аврора» на ул. Стахановской, 48. На этот лот заявки подали сразу семь претендентов, победителем стало ООО «Автографъ» (Пермь), которое при стартовой цене 162,5 тыс. руб. предложило 260 тыс. руб. (этот лот стал и самым «дорогим» на седьмом аукционе). Отметим, что «Автографъ» впервые выигрывает какой-либо лот на всех состоявшихся торгах.

Окончательно «места» распределились следующим образом: большинство из разыгранных 15 лотов отошло ООО «Гэллэри Сервис» (Москва) — шесть. По три лота «забрали» индивидуальный предприниматель Борис Галкин (Пермь) и ООО «Билбордс» (Казань), два лота — индивидуальный предприниматель Демид Кузьмичёв (Пермь), один лот — ООО «Автографъ».

Отметим, что на половину из разыгранных лотов было подано по одной заявке.