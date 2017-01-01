Рослесхоз окажет дополнительную поддержку проекту «Умный лес»

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В Перми завершился Национальный лесной форум. В нём приняли участие порядка 500 человек, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Подводя итоги форума, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что для региона форум — это возможность представить свои проекты, поделиться опытом и познакомиться с наработками других субъектов страны в лесной отрасли. «Такой форум для Пермского края — это возможность представить свои наработки, в первую очередь в сфере «Умного леса», в лесной бирже, наши подходы к развитию лесного комплекса. Форум — это мощная площадка для экспертного обсуждения, в том числе тех идей по распределению полномочий, возможность донести наши идеи до федеральных коллег», — подчеркнул Максим Решетников.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик подчеркнул, что в Пермском крае делается очень многое для развития лесной отрасли. «По итогам форума у нас есть несколько конкретных результатов. Мы окажем дополнительную поддержку проекту «Умный лес». Будем объединять наши информационные ресурсы, создавать те инструменты, которые позволят свободно обмениваться информацией о Лесном фонде. Это в конечном итоге повысит инвестиционную привлекательность региона, потому что это обеспечит больший объём доступной информации для бизнеса», — обозначил глава Рослесхоза.

Также Иван Валентик отметил, что Пермский край примет участие в пилотном проекте, направленном на усиление контроля за оборотом незаконно заготовленной древесины. «Сегодня мы с губернатором договорились, что совместно с правительством Кировской области будем реализовывать пилотный проект по контролю за сопровождением партии древесины на территории двух субъектов РФ. Это очень интересный проект, который задействует систему весогабаритного контроля и всех ресурсов, которые есть сегодня по контролю за этим важным блоком лесного комплекса», — добавил Иван Валентик.

Напомним, форум проходит под эгидой Госдумы России при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Его этапы уже прошли в Тамбове и Тюмени. Со 2 по 3 июня Национальный лесной форум посетит Якутск (ДФО), потом Сыктывкар (СЗФО) — с 4 по 5 июля, Красноярск (СФО) — со 2 по 3 сентября. Подведение итогов состоится в сентябре в Москве.

«Умный лес» позволяет оперативно выявлять незаконные вырубки с помощью космических снимков. В отличие от традиционного мониторинга (один снимок в год), проект «Умный лес» позволяет на постоянной основе и более оперативно получать информацию об изменениях на лесных участках; снимки, полученные в результате работы, обрабатываются раз в месяц. В 2018 году пилотный проект реализовывался на территории Добрянского лесничества площадью 396,7 тыс. га. На сегодня достигнута договорённость с Рослесхозом по включению трёх лесничеств, тем самым площадь охвата мониторингом увеличена до 1,4 млн га.