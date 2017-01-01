В Перми из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по ул. Мира

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Фото: Константин Долгановский

В эту субботу, 27 апреля, в Индустриальном районе Перми пройдёт 60-я легкоатлетическая эстафета в честь лётчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Соревнования начнутся в 11:00, сообщают в администрации Перми.

Традиционно на период забега участников будет временно ограничено движение транспорта по ул. Мира.

В эстафете примут участие учащиеся учреждений образования, сотрудники организаций и предприятий района.

Традиционно маршрут эстафеты протяжённостью 5450 м разобьют на 15 этапов: девять мужских и шесть женских для команд образовательных учреждений и двенадцать мужских и три женских для команд организаций и предприятий района. Старт и финиш состоятся у Дворца культуры имени Ю. А. Гагарина (ул. Мира, 39). Торжественное построение и парад участников начнётся в 10:00. В 11:00 будет дан старт забегам.

Победитель определится по лучшему спортивно-техническому результату, показанному в каждой группе. Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и дипломами. Участников, показавших лучший спортивно-технический результат на первом этапе в каждом забеге, отметят дипломами и памятными призами.