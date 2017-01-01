Комиссия по землепользованию рекомендовала главе Перми предоставить Пермской епархии землю на Парковом

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Комиссия по землепользованию и застройке Перми 24 апреля признала состоявшимися общественные слушания по передаче епархии участка по адресу проспект Парковый, 1 под условно разрешённый вид использования «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания».

Изначально инициатором вопроса выступил департамент земельных отношений. Участок площадью 1 тыс. кв. м (находится в муниципальной собственности) планируется передать епархии для строительства храма. Хотя на первом этапе там планируется построить «временную часовню».

Как отметили на комиссии, на публичных слушаниях зарегистрированы 90 человек, и вопрос передачи участка не встретил возражений.



Большинством голосов члены комиссии проголосовали за рекомендацию главе города предоставить участок под религиозное сооружение.



По признанию представителей горадминистрации, передача участка носит в том числе и «страховочный» характер — участок неоднократно являлся предметом споров, один из его предыдущих собственников также намеревался построить там церковь, но затем запланировал жилищное строительство. Чтобы «обезопасить» от подобного в будущем, решено, что лучше всего этой территорией распорядится епархия.