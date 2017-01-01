В Перми не хватает 44 участковых

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Количество свободных ставок примерно равно численности участковых в одном из районов города

Вчера, 23 апреля, на заседании Пермской гордумы начальник Управления МВД России по городу Перми Алексей Туров сообщил, что на сегодняшний день в службе участковых значительное недоукомплектование — не хватает 44 человек.

«Это практически численность участковых в одном из районов Перми. Всего же в городе участковыми работают 393 человека — примерно столько же, сколько было до реформы МВД. Сотрудники приходят, но из-за того, что у нас большие требования и нагрузка, наблюдается отток. Также профессионалы уходят в другие службы на вышестоящие должности», — пояснил начальник Пермского УВД.

Отметим, что в 2019 году за счёт бюджета края планируется привести в нормативное состояние 115 муниципальных помещений для участковых в Соликамске, Перми, Березниках, Кунгуре, Чайковском, Октябрьском, Бардымском, Пермском и Кудымкарском районах. На это выделяется 100 млн руб. «Думаю, что там, где будут участковые пункты отремонтированы, мы обеспечим 100% укомплектование», — добавил Алексей Туров.