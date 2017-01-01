В Перми на ярмарках могут появиться бесплатные места для «торгующих бабушек»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Ирина Молокотина

Вчера, 23 апреля, первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев рассказал депутатам гордумы о реализации в городе мероприятий по развитию потребительского рынка.

Депутат Арсен Болквадзе заявил, что к нему каждую осень поступают жалобы от «бабушек и огородников», которые хотят реализовать свою продукцию.

«Им приходится продавать её на каких-то грязных ящиках. Хотя и купить у них хочется, чтобы поддержать. На мой взгляд, город должен с августа по октябрь, когда идёт пик торговли огородными продуктами, обеспечить в каждом микрорайоне какие-то небольшие площадки и взять их на свой баланс», — предложил депутат.

Виктор Агеев ответил, что пока такая торговля возможна только в режиме ярмарок: будут выделены бесплатные места, и их количество будет зависеть от районов.

«Думаю, что какое-то количество проблем это снимет и на ярмарках жители смогут продавать излишки продукции. Однако это ещё надо обсудить с определёнными инстанциями, потому что зачастую в таких местах не только бабушки огурцами торгуют. Там возникают мясные развалы и антисанитария. Надо определить места и ответственных, которые будут отвечать за соблюдение там порядка. Возможно, это будут ТОСы», — пояснил чиновник.

По словам Виктора Агеева, в 2019 году в Перми запланировано проведение 124 ярмарок: 59 сельскохозяйственных (2500 торговых мест), шесть праздничных (264 торговых места) и 59 универсальных (2500 торговых мест). Первые ярмарки состоятся уже 27—28 апреля на нескольких площадках: ул. Мира, 39; ул. Ласьвинской, 18; ул. Крупской, 42; шоссе Космонавтов, 114 и ул. Ленина, 53.