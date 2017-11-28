На торги выставят ещё 466 мест для НТО

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Администрация города Перми до конца года планирует выставить на торги ещё 466 мест для нестационарных торговых объектов. Всего по новой схеме уже заключено 190 договоров на право размещения НТО. Ещё 417 НТО на муниципальной земле продолжают действовать, поскольку были заключены до введения изменений в правила благоустройства. К 2022 году в администрации города планируют все договоры перезаключить по новой схеме.

Вопрос о судьбе НТО на частных землях, договоры на размещение которых были заключены до вступления в силу мартовских поправок в городские правила благоустройства, обсуждается на рабочей группе уполномоченного по правам предпринимателей Пермского края.

Руководитель ассоциации «За защиту НТО» Екатерина Безгодова вынесла на рабочую группу предложения о предоставлении предпринимателям «денежных компенсаций» и «альтернативных мест» до срока окончания действия договоров на частных землях.

Особое беспокойство, по словам Екатерины Безгодовой, вызывает то, что штрафы предпринимателям и ТСЖ выписывают и в том случае, когда действующий договор с владельцем НТО был заключён до принятия изменений в правила благоустройства города: «Это юридический беспредел, когда мы на муниципальной земле оставляем (НТО — Ред.), а на частной — нет!»

Городские власти оставляют возможность для предпринимателей вписаться в действующую схему размещения НТО на муниципальной земле.

По словам первого заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева, вносить предложения об изменению схемы НТО могут только чиновники, но остаётся возможность предпринимателям идти договариваться с районными администрациями.

Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации Перми:

— Инициатива по изменению схемы размещения НТО может исходить только от органов власти — и это принципиальная позиция, норма, которая должна остаться неприкосновенной. Разумеется, бизнес может предлагать внесение изменений администрациям районов. В постановлении правительства Пермского края от 28.11.2017 №966-п закреплён перечень случаев, по которым могут быть внесены изменения: новая застройка, ремонт и реконструкция автомобильных дорог, реализация мероприятий по благоустройству и другие. В соответствии с этими критериями любой желающий может ходатайствовать о включении места в схему.

В действующей сейчас схеме 627 объектов на муниципальных землях. Согласно изменениям конца марта 2019 года,102 НТО были добавлены, а 45 исключены в связи с «невостребованностью». Благодаря проведению аукционов на места для НТО городские власти пополнили бюджет на 5,1 млн руб., сообщает официальный сайт администрации Перми.

Для обсуждения проблемных зон с предпринимателями, собственниками земель, представителями органов власти и местного самоуправления в городской администрации запланирован круглый стол.