Губернатор оценил важность критики со стороны пермской гордумы

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Вчера, 23 апреля, губернатор Максим Решетников выступил на пленарном заседании гордумы Перми с приветственным словом, приуроченным к 25-летию думы.

В частности, Максим Решетников остановился на взаимоотношениях краевой власти и депутатского корпуса. Глава региона заявил, что у регионального руководства и городских депутатов одинаковое понимание общественных целей, но разные методы их достижения. Губернатор отметил, что в дискуссиях с исполнительной властью депутаты зачастую предлагают более компромиссные решения и другие сроки выполнения задач.

«Я это очень ценю, так как ваши предложения построены на взаимодействии с жителями, избирателями. Надеюсь, что такой диалог продолжится. Иногда мы очень активно спорим о методах. Вы критикуете исполнительную городскую власть, дискутируете с краевыми министерствами, которые много читают законодательство, но мало ходят по земле. Всё это правильно. Главное, что мы переживаем, понимаем ответственность перед людьми. И в итоге увидим последствия всех принятых или не принятых решений», — пояснил Максим Решетников.

Напомним, в последнее время гордума Перми стала главной дискуссионной площадкой в городе. Депутаты критиковали мэрию за недостаточную проработанность документов и предлагаемых решений при реализации новой транспортной модели, введении новых правил для рынков наружной рекламы и НТО и т. д. При этом краевые власти, которые являются инициатором масштабных изменений в городе, депутаты напрямую не критиковали.