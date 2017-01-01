Глава Рослесхоза поддержал инициативы Пермского края по совершенствованию лесного законодательства

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Национальный лесной форум-2019 в Перми

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми 23 апреля на заводе им. Шпагина в рамках Национального лесного форума состоялось пленарное заседание «Основные векторы развития рационального природопользования». Подробности о его ходе приводит сайт губернатора и правительства региона.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, губернатор Пермского края Максим Решетников, а также председатель оргкомитета форума, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельными отношениями Госдумы РФ Николай Николаев, представители 27 регионов страны и бизнеса.

По словам Николая Николаева, Пермский край — это регион, которому есть что показать и в части постановки лесов на учёт, и в части благоустройства городских лесов, мониторинга, взаимодействия с бизнесом. «То, что этот этап Лесного форума проводится в Пермском крае, было полезно для представителей 27 регионов, которые приехали сегодня для работы на форуме», — подчеркнул он.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что лес в регионе является одной из точек роста. Из 20 млн кубометров леса в крае заготавливается 12 млн кубометров, а на глубокую переработку идет 7,5 млн кубометров.

Губернатор Пермского края выступил с рядом законодательных инициатив. В частности, он отметил, что у региональных властей есть необходимость самостоятельно регулировать порядок предоставления древесины жителям для собственных нужд. По его словам, те нормы, которые прописаны в Лесном кодексе, с одной стороны, создают гигантские очереди на 15—20 лет на обеспечение граждан лесом . А с другой стороны, большая часть леса уходит не по назначению, потому что население занимается его перепродажей.

Также глава Прикамья обратил внимание на вопрос об использовании древесины, которая остаётся после строительства линейных объектов. Сейчас, после вырубки, она продолжает находиться в федеральной собственности и не утилизируется. Предполагается, что права на реализацию леса могут быть переданы тем, кто занимается его вырубкой.

Отдельно глава Пермского края остановился на вопросе о передаче полномочий по лесоустройству региональным властям. По его мнению, схема управления лесным хозяйством должна быть гибкой, в каждом регионе — своя. «Нам, в Прикамье, не хотелось бы полностью терять рычаги воздействия, я бы попросил для регионов, которые планируют развиваться и вкладывать средства в развитие лесной отрасли, оставить какие-то механизмы взаимодействия и влияния», — заявил Максим Решетников.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик отметил, что далеко не все регионы возвращают достаточный объём средств, которые они получают от лесной отрасли, на её развитие. Пермский край, в свою очередь, поддерживает лесную отрасль. «Мы два года назад об этом договорились, эта пропорция сегодня выдерживается, и это здорово», — подчеркнул замминистра.

Также глава Рослесхоза отметил, что вопрос предоставления регионам возможности самостоятельно регулировать заготовку жителями древесины для собственных нужд, безусловно, будет обсуждаться. «Эту льготу нужно прописать в том виде, в котором это удобно для человека, и оставить возможность регионам, как мы сегодня с губернатором договорились, детализировать предоставление льготы на региональном уровне с учётом специфики местных условий. Вполне работающий механизм, с ним сложно не согласиться», — подчеркнул он.

Напомним, третий этап Национального лесного форума состоялся в Перми 22 и 23 апреля. В нём приняли участие порядка 500 человек из 27 регионов страны. Участники форума обсудили вопросы использования, сохранения и развития лесной отрасли. С докладами выступили отраслевые эксперты Пермского края и других регионов страны.