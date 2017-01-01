ПЦБК станет крупнейшим переработчиком вторсырья в России

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Фото: пресс-служба ПЦБК

В рамках Национального лесного форума 23 апреля в ГП «ПЦБК» представили новую картоноделательную машину. Теперь компания сможет в полтора раза увеличить переработку макулатуры и в два с половиной раза повысить производительность труда. Кроме того, новая машина позволит снизить энергопотребление и экологическую нагрузку. В итоге ПЦБК станет крупнейшим в России переработчиком вторсырья.

Модернизация оборудования проходит в рамках проекта «Сила картона». Напомним, меморандум о реализации проекта был подписан в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме, а в июле распоряжением губернатора Пермского края Максима Решетникова «Силе картона» был присвоен статус «приоритетного инвестиционного проекта». Власти региона оказали содействие в привлечении финансирования.

Общий объём инвестиций в проект составил 1,96 млрд руб. В модернизацию самой КДМ-1 было вложено 1,3 млрд руб., остальные средства пошли на реконструкцию здания и инженерных систем. Партнёром в финансировании проекта выступил банк ВТБ (он предоставил компании более 1 млрд руб. сроком на семь лет).

Фото: пресс-служба ПЦБК

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что на предприятии сделали «новую» машину самостоятельно, собрав на месте узлы и агрегаты, произведённые в России и Европе.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— На предприятии увеличили производительность труда. Теперь здесь сидят айтишники и технологи, которые управляют этим современным оборудованием. При этом новые рабочие места могут появиться в смежных отраслях. В сфере утилизации отходов, потому что предприятие начнёт перерабатывать больший объём макулатуры. Кроме того, ожидается, что благодаря развитию предприятия рабочие места смогут появиться в сфере лесного производства, так как следующий шаг в планах компании — модернизация второй машины бумагоделательной.

По словам председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александра Бойченко, благодаря запуску новой машины на предприятии выросло качество продукции, а команда, работавшая на производстве, получила новые компетенции.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края:

— Люди, которые создавали КДМ, наработали уникальные компетенции для Перми и России. В результате мы повысили капитализацию как предприятия, так и каждого работника.

Генеральный директор ГП «ПЦБК» Александр Сухановский отметил, что за счёт модернизации производства предприятие планирует в 2019 году увеличить выпуск готовой продукции на 30%. «Для нас ввод в эксплуатацию новой машины — это повышение степени автоматизации процесса производства картона, рост качества выпускаемой продукции, а также снижение экологической нагрузки», — заявил Сухановский.

Руслан Ерёменко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ:

— Реализация проекта «Сила картона» является отличным примером нашего эффективного сотрудничества с правительством края и комбинатом. Общая сумма кредитных средств, предоставленных банком ВТБ Группе предприятий «ПЦБК», составляет 3,75 млрд руб. Мы намерены укреплять деловые отношения с ГП «ПЦБК», я уверен, что финансовая поддержка с нашей стороны будет способствовать его дальнейшему эффективному развитию.

Руслан Ерёменко также добавил, что банк готов вкладываться в развитие новых производств и рассмотреть новые проекты ПЦБК.

Отметим, что на предприятии действительно задумываются о новых проектах. В частности, о модернизации бумагоделательной машины (БМ-1), которая производит бумагу из берёзовой древесины. Этот проект позволит создать новые рабочие места как в переработке, так и в заготовке древесины.

Замминистра природных ресурсов и экологии России обещал поддержку и отметил вклад руководства региона в развитие целлюлозно-бумажной промышленности.

Иван Валентик, замминистра природных ресурсов и экологии России:

— Очень здорово, что в Пермском крае развивается глубокая переработка древесины. То, что это происходит, говорит о том, что регион чувствует и понимает бизнес, поддерживает бизнес. Мы со своей стороны многое сделали в законодательном пространстве: с этого года заработал механизм предоставления лесных участков через лесные конкурсы. Это тот механизм, который позволяет в приоритетном порядке обеспечивать сырьём предприятия, которые как раз занимаются глубокой переработкой древесины и испытывают при этом дефицит сырья.