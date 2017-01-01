Арбитражный суд поддержал решение об отмене разрешения на строительство здания у речного вокзала



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Фото: Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа поддержал решение апелляционного суда Пермского края, касающееся отмены разрешения на строительство здания у речного вокзала.

Напомним, что с требованием признать здание на Монастырской, 2б самовольной постройкой и снести его обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Ответчиком выступает собственник земельного участка, на котором ведётся строительство объекта, — ООО «Магнат». В качестве третьих лиц, выступающих на стороне истца, к процессу привлечены Инспекция государственного строительного надзора Пермского края, а также краевое минимущество.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия настаивает на проведении независимой строительно-технической экспертизы здания, которая, по её мнению, должна подтвердить, что оно является самовольной постройкой.

В октябре прошлого года специалисты ИГСН провели внеплановую проверку ООО «Магнат», в ходе которой выяснилось, что общество осуществляло на объекте строительно-монтажные работы, не имея на то соответствующего разрешения. Эти работы собственник земельного участка проводил в период с 16 июля по 16 ноября 2018 года, указал представитель ИГСН в суде, добавив, что разрешение на строительство объекта на Монастырской, 2б было отозвано департаментом градостроительства и архитектуры Перми в феврале прошлого года. В связи с этим инспекция указывает на допущенное ООО «Магнат» административное правонарушение и требует приостановить работы на объекте на срок 90 суток.

Ранее, напомним, ИГСН добилась в суде привлечения общества к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП и выплате штрафа в сумме 400 тыс. руб. ООО «Магнат» подало апелляционную жалобу на данное решение. Рассмотрение дела назначено на 18 апреля. В связи с этим представитель ответчика заявил ходатайство об отложении производства по делу, указав на существующую взаимосвязь между наложением штрафа и требованием приостановить строительные работы. Он также отметил, что сегодня строительство здания на Монастырской, 2б «Магнатом» не ведётся.



Напомним, ООО «Магнат» возводит на ул. Монастырской, 2б здание «Центр многофункцонального назначения». Ранее краевой Арбитражный суд признал законным отзыв департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми у ООО «Магнат» разрешения на строительство. Застройщик участка подал апелляционные жалобы на это решение. Позже Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в краевой Арбитражный суд с иском о признании объекта самовольной постройкой. В отношении здания судом были приняты меры обеспечительного характера. По словам владельца земельного участка, на котором ведётся строительство, Гагика Назаряна, чиновники намерены добиваться сноса указанного объекта.