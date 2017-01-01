В Прикамье лечение детей «протонной пушкой» будет происходить за счёт бюджета



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Пермский край стал третьим в России, где принято решение об оплате протонной лучевой терапии из бюджета. Такое лечение появилось в стране совсем недавно, оно стоит миллионы рублей и помогает выздороветь пациентам с опухолями головного мозга. Благодаря участию тысяч пермяков, которые ранее оплачивали эту помощь за счёт благотворительных средств, «Дедморозим» провёл мониторинг потребности и обратился с соответствующим предложением в минздрав Пермского края, сообщают в фонде.

В результате ведомством и губернатором было принято решение о выделении на новый вид лечения 15 млн рублей уже в 2019 году. Теперь определён и порядок направления на него детей.

По результатам мониторинга, проведённого фондом «Дедморозим», выяснилось, что в протонной терапии ежегодно нуждаются до 10 детей Прикамья. При этом она эффективнее других видов лечения, позволяет бороться с опухолями мозга, которые невозможно удалить при операции, а также благодаря высокой точности гораздо менее травматична для ребёнка.

Кроме того, с недавнего времени её начали проводить в России — в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). Стоимость одного курса лечения из «протонной пушки» здесь составляет около 1 млн 800 тысяч рублей. Однако это частное учреждение, федеральных средств на оплату его услуг не предусмотрено, поэтому оплата ложится на самих пациентов или региональные бюджеты. Решение о помощи за счёт государственных средств ранее было принято только в Санкт-Петербурге и Москве.

Результаты этого анализа были представлены фондом «Дедморозим» минздраву Пермского края. По итогам консультаций ведомство передало информацию губернатору Максиму Решетникову, который принял решение о выделении из регионального бюджета 15 млн рублей на оплату протонной лучевой терапии для детей с опухолями головного мозга.

Уже определён и порядок предоставления такой помощи. Для её получения потребуются медицинская выписка, заключения врачебной комиссии Краевой детской клинической больницы и федерального медцентра. Окончательное решение должно приниматься в срок до 5 рабочих дней специальной комиссией, в которую вошли представители минздрава и лучшие профильные эксперты — главный детский онколог и заведующая онкогематологическим центром им. Ф. П. Гааза.