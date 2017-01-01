Пермские предприятия представили свою продукцию крупнейшему химическому заводу Узбекистана

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22 апреля, в рамках бизнес-миссии в Узбекистан, участники пермской делегации во главе с министром промышленности Прикамья Алексеем Чибисовым провели несколько рабочих встреч по обсуждению перспектив сотрудничества между Пермским краем и Узбекистаном в сферах экономики, промышленности и инвестиций. О бизнес-миссии рассказали в краевом минпромторге.

В частности, участники делегации, среди которых руководители НПО «Искра», ООО «ЧЗВТ» и ITPS, совместно с Алексеем Чибисовым провели совещание с руководством Ферганского азотного завода. Предприятие является крупнейшим в Узбекистане производителем химической продукции и минеральных удобрений. Стороны обсудили перспективные направления совместной деятельности — взаимовыгодное сотрудничество в сфере поставок оборудования для газоперекачивающих агрегатов, взаимодействия в сфере безопасности производства, а также сотрудничества в области цифровизации производства.

По словам Алексея Чибисова, дальнейшее сотрудничество с Узбекистаном открывает большие перспективы для региональных предприятий. «Местным промышленникам мы можем предложить передовые наработки наших производителей в сферах диагностики и контроля за состоянием труб, а также современное оборудование для ГПА, сейчас проводим соответствующие переговоры», — подчеркнул он.

Напомним, бизнес-миссия в Узбекистан продлится до 25 апреля.