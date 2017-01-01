Гордума приняла поправки в бюджет Перми

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В связи с выделением средств из федерального бюджета и бюджета Пермского края на строительство школ и детских садов в сумме 615 млн руб. увеличиваются доходная и расходная части бюджета. Депутаты гордумы на сегодняшнем пленарном заседании поддержали поправки в бюджет города.

Поддержали правки 32 депутата, один — воздержался.

Благодаря дополнительным средствам ускорятся сроки строительства трёх детских садов — на ул. Евгения Пермяка, Желябова и Байкальской — и нового корпуса гимназии №3. По 70,9 млн руб. в 2019 и 2020 годах будут выделены на софинансирование расходов по выкупу объектов недвижимости при реконструкции автомобильных дорог.

Кроме того, выделяются средства на финансовую поддержку капитального ремонта многоквартирного дома на ул. Ветлужской, 66 — 31,5 млн руб., на организацию отдыха детей в лагерях досуга и отдыха — 18,4 млн руб.