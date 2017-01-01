До 2021 года в Перми планируется открыть шесть детских садов

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В Перми до 2021 года откроется ещё шесть детских садов. Так, в первой половине этого года в микрорайоне Ива-1 планируется открытие нового детского сада на ул. Агатовой, 26 на 300 мест, который застройщик безвозмездно передал в муниципальную собственность, сообщают в городской администрации.

Также сейчас проходит государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство детского сада на 200 мест на ул. Плеханова, 63а в микрорайоне Данилиха. Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на строительство трёх зданий детских садов на ул. Евгения Пермяка, 8а в микрорайоне Вышка-2, на ул. Желябова, 16 б в микрорайоне Парковом, на ул. Байкальской, 26а в микрорайоне Водники.

Также застройщиком ведётся строительство и планируется передача в муниципальную собственность детского сада на 160 мест на ул. Революции.

Напомним, что одним из основных результатов работы в социальной сфере прошлого года пермяки называют создание новых мест в детских садах. Так считают 41,8% опрошенных горожан. Только за последние четыре года было создано порядка 10 тыс. новых мест для дошколят.

Итогом работы за прошлый год стало открытие двух новых детских садов — «Эрудит» на ул. Грибоедова, 68в в Мотовилихе и «Гармония» на ул. Чернышевского, 17в в Свердловском районе.

Кроме того, после капитального ремонта свои двери открыли корпус детского сада №404 в микрорайоне Верхняя Курья, корпус детского сада детского сада №409 «IT-мир» в микрорайоне Водники и здание детского сада №261 в микрорайоне Крым.

Отметим, что практически в каждом новом или отремонтированном детском саду предусмотрены также места для детей ясельного возраста.