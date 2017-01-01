Второй день Национального лесного форума объединит около 500 участников из 27 регионов страны

Твитнуть Поделиться Поделиться

23 апреля на заводе Шпагина был дан официальный старт третьему этапу Национального лесного форума. Он проходит под эгидой Государственной думы РФ, при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Сегодня на территории завода им. Шпагина свою работу начинают четыре тематические площадки. В них примут участие порядка 500 человек из 27 регионов страны. Участники форума обсудят вопросы использования, сохранения и развития лесной отрасли. С докладами выступят отраслевые эксперты Пермского края и других регионов страны.

По словам председателя оргкомитета Национального лесного форума, председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, Лесной форум проходит второй год подряд в разных регионах.

Национальный лесной форум в Перми

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Николай Николаев, председатель оргкомитета Национального лесного форума, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям:

— Взяли за практику совместно обсуждать проблемные вопросы с теми людьми, которые работают на местах, и после этого только принимать решения по изменениям законодательства или нормативной базы. Этот подход доказал свою эффективность. Благодаря таким форумам лесная отрасль стала более открытой.​ Также не нужно забывать о том, что лес — это не только тайга, лес — это ещё и город. Городские леса в Пермском крае — пример для подражания. 80% таких лесов поставлены на учёт. А в целом по стране — не более 40%. Нам есть чему поучиться. Это вопрос сохранения здоровья людей. Ещё одна тема — взаимодействие государства и бизнеса. В национальном проекте «Экология» обозначены серьёзные задачи. Государство самостоятельно не справится со всеми проблемами и вложениями. Для реализации нацпроекта нам нужно искать взаимные интересы бизнеса и государства. Чаще всего бизнес не видит и не ощущает, может ли быть государство партнёром в этой сфере. Мы готовы менять законодательство о ГЧП, сейчас работаем над его расширением, чтобы можно было совместно с бизнесом благоустраивать национальные парки, особо охраняемые природные территории, реализовывать проекты по лесовосстановлению. В Пермском крае есть хороший пример взаимодействия власти и бизнеса в части мониторинга леса. Это интересный опыт для тиражирования.

Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Рослесхоза:

— На форум приехало много участников из разных областей — это показывает важность и нужность данного мероприятия. На площадках форума будут обсуждать, как реализуются лесные законы в регионах, в том числе в Пермском крае, чего не хватает. В стране развёрнута масштабная работа по реализации национального проекта «Экология», эту тему будут обсуждать на площадках форума. Очень важно подойти к ней взвешенно, обоснованно, понятными инструментами, достичь результата на деле, а не на бумаге. Это ключевая задача. Национальный лесной форум — уникальный интересный формат, который настраивает на нужную и очень важную работу».

Как отметил заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Александр Борисов, край готов делиться своим опытом и перенимать лучшие практики других регионов. «Мы бы хотели поделиться своим опытом, получить полезную, ценную информацию других территорий, чтобы более эффективно решать задачи, которые на нас возлагаются. Хотелось бы, чтобы каждый участник форума вышел из этого зала с багажом новых знаний. Пермский край всегда рад проводить подобные мероприятия», — сказал Александр Борисов.

На заводе им. Шпагина сегодня действуют площадки:

1)​ ​ ​ «Лесное законодательство в действии». Здесь обсудят мониторинг​ правоприменительной​ практики,​ в​ том​ числе​ мониторинг​ реализации​ стратегии​ развития​ лесного комплекса​ РФ​ до​ 2030​ года. Спикеры и участники дискуссии постараются дать ответ на основной вопрос форума «Почему эффективно не работают те или иные нормы уже принятых законов, что нужно сделать, чтобы они приносили пользу?»;

2)​ ​ ​ площадка «Сколько стоит лес» посвящена вопросам экономической модели ценообразования на природные ресурсы, в​ частности — биржевой продажи древесины;

3)​ ​ ​ о сохранение городских лесов и практике постановки городских лесов на кадастровый учёт эксперты поговорят на площадке «Лес и природа города»;

4)​ ​ ​ на площадке​ «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании» обсудят реализацию природоохранных мероприятий, законодательное регулирование экологического туризма и многое другое.

Ключевым мероприятием сегодняшнего дня станет пленарное заседание с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Напомним, в первый день форума участники посетили Пермский лесопожарный центр и особо охраняемую природную территорию Черняевский лес, а также побывали на семинарах «Цифровизация лесной отрасли» и «Экология и добровольческое движение».​

Форум проходит под эгидой Госдумы России при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Форумы уже прошли в Тамбове и Тюмени. В июне Национальный лесной форум посетит Якутск (ДФО) — со 2 по 3 июня, потом Сыктывкар (СЗФО) с 4 по 5 июля, Красноярск (СФО) с 2 по 3 сентября. Подведение итогов состоится в сентябре в Москве.