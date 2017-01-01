В Прикамье более 80% автомобилей население покупает в кредит — это самый высокий показатель в стране



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Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование в 15 регионах России по степени автокредитования. Так, по итогам первого квартала 2019 года в кредит население Пермского края приобрело 5,6 тыс. автомобилей. Это составляет 82,1% от общей доли объёма авторынка региона (всего в Прикамье за квартал приобретено 6,8 тыс. автомобилей).

Доля автокредитования в Пермском крае — наиболее высокая среди 15 исследованных регионов. Так, следующая за Прикамьем по этому показателю Республика Башкортостан показала долю кредитования во всём авторынке 77,1%.



Наименьшая доля кредитных автомобилей — в Москве (34,5%). Там же и самое большое количество приобретённых автомобилей в квартале — 45,3 тыс. автомобилей, и общее количество приобретённых с помощью автокредитов — 15,6 тыс. автомобилей.

В среднем по России доля автомобилей, купленных в кредит, составила 59,2% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7%.

Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат»:

— После двухлетнего роста российский авторынок в первом квартале 2019 года продемонстрировал незначительное падение (-1%). И если бы не рост автокредитования, падение продаж было бы ещё более ощутимым. При этом рекордный уровень доли автокредитов в структуре продаж в первую очередь связан с возобновлением в марте госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль») на всей территории страны.