Экскурсионный ретропоезд на паровозной тяге будет курсировать по Перми на регулярной основе

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Паровоз ЛВ-0123 с экскурсионным вагоном

Фото: сайт СвЖД

Свердловская железная дорога и Пермская пригородная компания организуют регулярное курсирование дополнительного пригородного поезда специального назначения на паровозной тяге по исторической части Перми. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Необычный состав будет возить пассажиров по маршруту Пермь II — Лёвшино — Пермь II. Для ретротура подготовлен паровоз серии ЛВ-0123, удобный пассажирский вагон с мягкими креслами и откидными столиками, сформированы локомотивные бригады, разработан график до конца года. Ближайшие даты назначения ретропоезда — 1, 9, 11, 25 мая, 1, 8 июня.

В пути следования пассажирам расскажут об интересных и уникальных фактах из истории города, представят развлекательную программу. Общая продолжительность необычной экскурсии — 2 часа. На станции Лёвшино будет организована единственная 30-минутная остановка, во время которой пассажиры смогут выйти и сделать фото.

Локомотивы серии ЛВ — пример самых совершенных советских паровозов (результат глубокой доработки конструкции паровозов серии Л). Именно этим машинам суждено было завершить «эпоху пара» на отечественных железных дорогах.

Паровоз ЛВ-0123 был выпущен в 1956 году, работал на Южно-Уральской и Свердловской железных дорогах, а затем хранился на базе запаса. В ходе реконструкции восстановлен до рабочего состояния и с апреля 2018 года используется на СвЖД как исторический экспонат «на ходу».

Местом постоянной дислокации раритета является локомотивное эксплуатационное депо Пермь-Сортировочная, где имеются специалисты и оборудование для обслуживания уникальной техники.

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