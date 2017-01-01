Валерий Сухих обсудит цифровую экономику в рамках Совета законодателей

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С 23 по 24 апреля в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия Совета законодателей Российской Федерации. Спикер краевого парламента примет участие в семинаре-совещании и заседании комиссии по информационной политике.

На заседании совета главы региональных представительных органов обсудят реализацию Послания Президента Российской Федерации, меры по сокращению бюджетной дифференциации субъектов и роль государственного аудита в достижении национальных целей и реализации национальных проектов.

Валерий Сухих является членом комиссии Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. На повестке заседания комиссии — законодательное регулирование создания и внедрения российских технологий в условиях развития цифровой экономики в Российской Федерации.

Традиционно в рамках совета пройдёт семинар-совещание. Темой апрельского обучения стало взаимодействие с профильными министерствами по участию в национальных проектах. Законодатели обсудят национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика».

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации —совещательный и консультативный орган при палатах Федерального собрания, учреждённый в мае 2012 года.