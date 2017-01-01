Рослесхоз на 2019 год увеличил площадь дистанционного мониторинга лесов в Прикамье в 1,5 раза

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В рамках Национального лесного форума прошёл семинар «Цифровизация природопользования», на котором Пермский край представил свой опыт выявления преступлений природоохранной направленности с помощью космического дистанционного мониторинга участникам форума из других регионов страны, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Цифровизация в лесной отрасли — ключ к снижению числа нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок и незаконного оборота древесины (использование спутниковых технологий и систем).

Опыт проведения космического мониторинга в Пермском крае доказывает его высокий профилактический эффект. Дистанционный мониторинг в Прикамье на сегодня охватывает 700 тыс. га (в случае непрерывного мониторинга снимки анализируются раз в месяц, оперативного — раз в две недели). На всей этой территории в прошлом году были выявлены всего две незаконные рубки, в то время как в 2017 году, до проведения мониторинга, объём незаконной вырубленной древесины на этих территориях составлял более 20% от всего объёма.

Рослесхоз на 2019 год увеличил площадь традиционного дистанционного мониторинга лесов в Прикамье (снимки анализируются раз в год) в 1,5 раза, доведя её до 6,8 млн га, что составляет около 60% от общей площади земель Лесного фонда на территории края. Для сравнения: в целом в Приволжском федеральном округе мониторингом будет охвачено всего 10 млн га. Комплексное применение на территории Пермского края всех видов дистанционного мониторинга (традиционного, непрерывного и оперативного) позволит выявить существенное число ранее совершённых незаконных рубок и обеспечить значительный профилактический эффект.

Кроме того, «умные» технологии в Пермском крае существенно сократили сроки выявления пожаров. Участникам форума продемонстрировали работу системы стационарного видеонаблюдения «Лесохранитель», которая позволяет своевременно обнаруживать лесные пожары и возгорания на прилегающих к лесам территориях.

Сейчас система включает 10 видеокамер, с помощью которых ведётся мониторинг территории Лесного фонда площадью 770 тыс. га. В этом году планируется установить дополнительно 15 камер на вышках сотовой связи, что позволит непрерывно наблюдать за лесопожарной ситуацией на площади 1,7 млн га.

«Современный подход к организации получения, анализа и обмена оперативной информации о лесопожарной обстановке на территории Лесного фонда Пермского края, с использованием внедрённых систем, позволит диспетчеру РДС грамотно, корректно и своевременно реагировать на вновь поступающие в РДС сообщения о потенциальных очагах и принимать действенные меры по организации тушения лесных пожаров», — отмечает директор Пермского лесопожарного центра Игорь Старцев.