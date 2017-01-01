Администрация Перми объявила аукцион по капремонту Комсомольского проспекта Начальная (максимальная) сумма контракта — 451,6 млн руб

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Проект Комсомольского проспекта

Фото: Администрация Перми

Мэрия Перми объявила об аукционе по капитальному ремонту дорожного полотна Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова. Заявки можно подавать с 22 апреля по 22 мая. Дата проведения аукциона в электронной форме — 31 мая. Начальная (максимальная) сумма контракта — 451,6 млн руб. Причём суммы будут разбиты с 2019 по 2021 год. Так, на 2019 год предполагается выделение из бюджета 178,9 млн руб., на 2020-й — 175,4 млн руб., на 2021-й — 97,2 млн руб.

Напомним, как ранее сообщал глава Перми Дмитрий Самойлов, общая сумма всех работ на проспекте, по предварительным оценкам, составит 1,5 млрд руб.

Реконструкция проспекта является одной из главных составных частей всех масштабных благоустроительных работ к 300-летнему юбилею Перми. В частности, проект реконструкции уже трижды рассматривался на Градостроительном совете. Основная задача — сделать ставку на пешеходов, организовав для них непрерывный маршрут по аллее, в том числе на Октябрьской площади. Кроме того, произойдёт реорганизация автомобильного движения (прежде всего, связана с поворотами на перпендикулярные улицы), парковочных мест (их станет меньше), будут обновлены фасады зданий, заменено уличное освещение.