Пермский край стал третьим регионом страны по объёму реализации древесины на лесной бирже

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Фото: Сергей Копышко

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, за 2018 год Пермский край занял третье место по реализации объёма древесины (после Иркутской области и Красноярского края). Объём торгов предприятий Прикамья на бирже составил 141 млн 273 куб. м, или 10% от общего объёма, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Об этом в рамках образовательного семинара «Биржевой товарный рынок» заявил управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыжиков. Мероприятие прошло в рамках третьего этапа Национального лесного форума под эгидой Государственной думы и при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и Федерального агентства лесного хозяйства.

«Рынок леса — основная тематика Национального лесного форума, который проходит в Перми в эти дни. Основная задача форума — изменить ситуацию в отрасли: устранить незаконные рубки, перестроить саму отрасль и её инфраструктуру таким образом, чтобы она стала максимально эффективной. Биржа, как прозрачный и цивилизованный инструмент, может этому способствовать. Именно поэтому интерес к торгам растёт и всё больше регионов присоединяется к проекту, — заявил эксперт. — И выходя со своей продукцией, допустим, той же лесной отрасли, вы, возможно, получите сбыт в регионе, о котором даже не задумывались».

Также Алексей Рыжиков подчеркнул, что сегодня перед биржевым институтом и государством стоит задача — выводить 100% леса, заготавливаемого государственными бюджетными учреждениями, на биржевые торги, а также создать комфортные и привлекательные условия работы для арендаторов. «При этом мы должны стремиться к тому, чтобы сырьё вообще не продавалось, а перерабатывалось», — отметил управляющий директор СпбМТСБ.

АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (АО «СПбМТСБ») создано в мае 2008 года по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина и Правительства Российской Федерации. СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, через неё осуществляется 99% объёмов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в стране.

Биржа является открытой и доступной площадкой для торгов, обеспечивающей финансовые гарантии и гарантии поставки товара, с надёжной торговой платформой международного уровня. Это эффективный канал сбыта реального товара, а также место для его покупки по сформировавшейся рыночной цене. Торги осуществляются дистанционно, на основе специализированной IT-платформы, через личные кабинеты участников торгов.