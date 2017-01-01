Победителем фестиваля «МоноFest» впервые стал пермский спектакль Победителей — всего два, хотя приза три

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Михаил Кривоносов, исполнитель роли Крэппа в спектакле «Последняя лента Крэппа» Фото: сайт фестиваля

В Перми 19—22 апреля прошёл Шестой Международный фестиваль-конкурс моноспектаклей «МоноFest». В конкурсе участвовали 10 спектаклей из Албании, Финляндии и нескольких городов России.

Жюри под председательством театрального критика Татьяны Тихоновец присудило главный приз — звание лучшего спектакля — работе пермского театра «Большая стирка» «Брут — история одной собаки» по рассказу Людвика Ашкенази (исполнитель — Александр Смирнов, режиссёр — Дмитрий Заболотских).

Два других приза получил спектакль Театра драмы им. А. К. Толстого (Брянск) «Последняя лента Крэппа» по пьесе Сэмюэла Беккета: «Лучшая работа режиссёра» — Евгений Кочетков, «Лучшая актёрская работа» — Михаил Кривоносов.

Специальные призы фестиваля:

«За изысканность театральной формы» — спектакль «Идущая за предел», Театр Za, Хельсинки;

«За воплощение поэтики Василия Шукшина» — актёр Антон Зольников, спектакль «Хомо чудикус», Свердловский театр драмы;

Специальный приз Ассоциации театральных критиков России — спектакль «Полёт над гнездом кукушки», Камерный театр драмы, Вологда.

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