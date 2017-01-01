Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 23 апреля
Сговорились по душам. Как идёт «мусорная» реформа в Пермском крае.
Максим Решетников: «Каждая проблема должна иметь свою фамилию». Глава Прикамья отчитася перед депутатами краевого парламента.
«Олег мог и делал». В Перми презентовали последнюю книгу политолога Олега Подвинцева.
Смешанный интерес. Бизнесмены выборочно подходят к аукционам по размещению рекламы.
Олег Скачков: Цифровизация — это история не про бедность, а про комфорт. Член клуба IT-директоров России, директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт» — об экономии ресурсов в «Умном городе».
«Через годы, через расстоянья». Законодательное собрание Пермского края отметило 25-летний юбилей.
Наталья Константинова: Покупатель ищет новых впечатлений. Эксперт по ретейлу — о трендах на рынке розничной торговли.
Качественный рост. Как в Пермском крае создают эффективные рабочие места.
Один пишем, два в уме. В Перми продолжается процесс объединения школ и детских садов.
Время песен. Музыкальные школы и вузы Перми отметили юбилеи концертами.
Не всего две, а целых две. Пермский театр оперы и балета получил две «Золотые маски».
Просто жизнь и просто театр. В Пермской арт-резиденции работают выставки, посвящённые Году театра и памяти Виктора Мельника.