Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 23 апреля

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Сговорились по душам. Как идёт «мусорная» реформа в Пермском крае.

Максим Решетников: «Каждая проблема должна иметь свою фамилию». Глава Прикамья отчитася перед депутатами краевого парламента.

«Олег мог и делал». В Перми презентовали последнюю книгу политолога Олега Подвинцева.

Смешанный интерес. Бизнесмены выборочно подходят к аукционам по размещению рекламы.

Олег Скачков: Цифровизация — это история не про бедность, а про комфорт. Член клуба IT-директоров России, директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт» — об экономии ресурсов в «Умном городе».

«Через годы, через расстоянья». Законодательное собрание Пермского края отметило 25-летний юбилей.

Наталья Константинова: Покупатель ищет новых впечатлений. Эксперт по ретейлу — о трендах на рынке розничной торговли.

Качественный рост. Как в Пермском крае создают эффективные рабочие места.

Один пишем, два в уме. В Перми продолжается процесс объединения школ и детских садов.

Время песен. Музыкальные школы и вузы Перми отметили юбилеи концертами.

Не всего две, а целых две. Пермский театр оперы и балета получил две «Золотые маски».

Просто жизнь и просто театр. В Пермской арт-резиденции работают выставки, посвящённые Году театра и памяти Виктора Мельника.

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