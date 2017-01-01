Стали известны результаты Тотального диктанта

В Перми — 30 отличников

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81 страна, более 1200 городов и 3939 площадок присоединились к Тотальному диктанту 13 апреля 2019 года. В России в акции приняли участие 186 150 человек из 889 городов.

Акция в первый раз за историю проекта прошла в ОАЭ, Перу и Мьянме и охватила 80 государств за пределами России, 350 зарубежных городов, 61 из которых участвовал впервые. Тест TruD — для тех, кто изучает русский язык как иностранный — написали в 156 населённых пунктах 49 стран.

В Перми в Тотальном диктанте приняли участие 2948 человек (на 200 больше, чем год назад), а в TruD’е — 195 проживающих в Перми иностранцев.

Евгения Васильева, председатель Экспертного совета Тотального диктанта в Перми:

— Как и каждый год, текст Тотального диктанта был сложным в постановке знаков препинания; в частности, возникли трудности с различением однородных и неоднородных определений, вводных и невводных слов и конструкций, пояснительных и других отношений между частями бессоюзного сложного предложения, с оформлением причастных оборотов и приложений, однородных членов предложения с повторяющимся союзом. Орфографических ошибок было значительно меньше: в словах «прореха» (это слово оказалось незнакомо некоторым пермякам), «так же», «по старинке», «в отличие». Отметим, что из года в год затруднения возникают в одних и тех же орфограммах и пунктограммах, которые зависят от контекста, требуют не только запоминания правила, но и понимания смысловой структуры предложения.

Несмотря на трудности, на «отлично» Тотальный диктант — 2019 написали 30 пермяков. Церемония награждения отличников состоится 25 апреля в 18:00 в ПГГПУ.

Результаты проверки появились в личных кабинетах на официальном сайте проекта 20 апреля. Забрать свою работу и сертификат об участии в акции можно 22 и 23 апреля с 18:00 до 20:00 в ПГГПУ (ул. Пушкина, 42).