Осуждён директор турфирмы, похитивший у клиентов более 4 млн руб.

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Мотовилихинский районный суд вынес приговор директору туристической фирмы ООО «Мастер путешествий» Леониду Другову. Он признан виновным в совершении 37 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения, причинением значительного ущерба гражданину), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что Другов, возглавляя указанную турфирму, в период с ноября 2017 года по июль 2018 года похитил мошенническим путём у клиентов более 4 млн руб., переданных ему за организацию отдыха.

В частности, жители города и Перми и Пермского края обращались к директору фирмы с целью приобретения туров как по России, так и за рубежом, передавая ему денежные средства по заключённым договорам. Подсудимый активно рекламировал свои услуги посредством социальных сетей, предлагая «горящие туры», чем привлёк достаточно большое количество клиентов.

В действительности, сообщают в прокуратуре, злоумышленник не имел возможности и реальных намерений выполнять обязательства по организации отдыха, мер по бронированию отелей, приобретению проездных билетов к месту отдыха не предпринимал, а полученные денежные средства похищал, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

В результате от противоправных действий Другова пострадали более 50 человек.

Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб., с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, также с него частично взыскан материальный ущерб, причинённый потерпевшим.

Вопрос о возмещении оставшейся суммы ущерба будет решён судом в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил.