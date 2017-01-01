В ночь со среды на четверг перекроют Чусовской мост

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В ночь на 25 апреля с 1:00 до 4:00 будет полностью закрыто движение по Чусовском мосту, сообщают в краевом минтрансе.

Перекрытие дорожного объекта необходимо в связи с предстоящими бетонными работами на ремонтируемом участке моста. Машины экстренных служб (пожарная, скорая, полиция) будут пропускаться во время закрытия движения по мосту.

Сегодня, 22 апреля, на Чусовском мосту начаты ремонтные работы, в связи с чем организовано реверсивное движение.

К заливке специальной бетонной смесью готовятся сразу три участка. Для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств.