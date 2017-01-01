Минпром готовит пермский двигатель ПД-14 к международной сертификации

Твитнуть Поделиться Поделиться

Двигатель ПД-14 на самолёте

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство промышленности России объявило тендер на доработку двигателя ПД-14 с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности. Согласно конкурсной документации, предельная стоимость работ по доработке двигателя составит более 12 млрд руб., срок их завершения — 15 декабря 2021 года, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В рамках планируемых работ специалистам предстоит увеличить ресурс двигателя и его надёжность, а также улучшить характеристики в эксплуатации.

Генеральный директор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов в интервью «Российской газете» отметил, что изобретённый пермскими инженерами двигатель ПД-14 ляжет в основу для более мощных двигателей, отвечающих европейским стандартам качества: «уже не на четырнадцать тонн, как у ПД-14, а на восемнадцать и больше. Это открывает для России возможность создать большую линейку газотурбинных двигателей».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчёркивал, что пермские моторы — бренд региона и гордость страны. ПД-14 — это современный двигатель для гражданской авиации.

Напомним, в декабре 2018 года Объединённой двигателестроительной корпорации вручён сертификат типа Росавиации на гражданский авиационный двигатель нового поколения ПД-14, созданный ОДК для российского авиалайнера МС-21. Тогда губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что «Пермские моторы» по-прежнему являются брендом региона и гордостью страны.

Разработка двигателя ПД-14 осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013—2025 годы». Проект инициирован ОДК в целях обеспечения альтернативных поставок авиационных двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолётов.

ПД-14 обладает проверенной современной конструкцией турбовентиляторного двигателя: компактная двухвальная схема, прямой привод вентилятора с полыми рабочими лопатками, оптимальная степень двухконтурности, эффективный газогенератор, цифровая САУ с полной ответственностью (типа FADEC). Все это позволяет добиться высокой надёжности и технологичности и снизить расходы. Модульная конструкция двигателя в совокупности с цифровой САУ, встроенной системой диагностики и организацией системы ППО обеспечивают успешное применение концепции эксплуатации двигателя по техническому состоянию. В ходе реализации программы были разработаны и внедрены 16 новых технологий, которые позволили достичь высоких параметров двигателя.

Головной исполнитель по программе ПД-14 — АО «ОДК», головной разработчик — пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК).