В Прикамье средний чек потребительского кредита за год вырос на 40 тыс. руб.

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Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировало ситуацию с потребительскими кредитами в России по итогам первого квартала 2019 года и сравнило с аналогичным периодом прошлого года.

Оказалось, что средний кредитный чек в Пермском крае за год вырос на 40 тыс. руб. — со 116,7 тыс. руб. до 156 тыс. руб. То есть годовой рост составил 33,6%. Это выше, чем в среднем по России, где рост составил 24,3% (на 33 тыс. руб.) — до 170,3 тыс. руб.



Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах был отмечен в Москве (405,9 тыс. руб.), Московской области (279,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (275,5 тыс. руб.). Самый маленький средний размер зафиксирован в Алтайском крае (111,5 тыс. руб.), Удмуртской Республике (120,2 тыс. руб.), Кемеровской области (128,3 тыс. руб.).



При этом самый высокий рост «среднего чека» за год продемонстрировали Архангельская (+90,3%), Вологодская (+67,2%), Белгородская (+57,4%) области. Из всех 40 исследованных регионов нет ни одного региона, где средний размер потребкредита за год уменьшился.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— В последнее время банки предоставляют кредиты (в т. ч. и потребительские) значительно более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Речь идёт, прежде всего, о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время всё чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг.