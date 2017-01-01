Пять прикамских театров стали участниками театрального форума «Российский театр — XXI век. Новый взгляд»

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Сцена из спектакля «Карлик нос»

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

21 апреля в Нижнем Новгороде, в театре драмы имени М. Горького, состоялось торжественное открытие всероссийского театрального форума «Российский театр — XXI век. Новый взгляд». По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в мероприятии принял участие помощник полпреда Владимир Колчин, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Мероприятия форума проходят с 21 по 25 апреля. В эти дни лучшие специалисты, теоретики и практики сценического искусства проводят семинары, творческие встречи и мастер-классы для молодых актёров драматических, музыкальных и кукольных театров, работников технических цехов. Участие в форуме принимает делегация Прикамья, в состав которой вошли представители пяти театров: Пермского академического театра оперы и балета, Коми-Пермяцкого национального драматического театра, Березниковского драматического театра, Лысьвенского театра драмы им. Савина и Пермского академического Театра-Театра.

24 апреля на церемонии передачи эстафеты театрального марафона каждый регион ПФО презентует свои театры в специальных павильонах. Пермский академический Театра-Театр презентует спектакль «Карлик нос» — номинант «Золотой маски» в восьми номинациях этого года.

На торжественное открытие форума в Нижегородском театре драмы собрались представители театрального сообщества из всех регионов Приволжья и других субъектов Российской Федерации. От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова почётных гостей приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин: «Театр имеет для воспитания граждан, и особенно молодёжи, огромное значение: непосредственное взаимодействие зрителя и актёра, поднимаемые нравственные и культурные вопросы, глубокое гуманистическое содержание, характерное для лучших образцов театрального искусства, — всё это мощные средства формирования личности».

Организаторами форума в Нижнем Новгороде выступают Союз театральных деятелей России и правительство Нижегородской области.