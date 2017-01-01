Денежная выплата может стать альтернативой предоставления земельного участка пермским многодетным семьям

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Администрация Перми ведёт работу по созданию механизма единовременной денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, сообщает пресс-служба мэрии.

Отметим, что на сегодняшний день городской администрацией создана рабочая группа по подготовке пакета нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление этой выплаты. В состав рабочей группы входят представители департамента земельных отношений, департамента градостроительства и архитектуры, департамента социальной политики, министерства имущественных и земельных отношений Пермского края.

Также разработана дорожная карта — план мероприятий по введению единовременной денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, запрошена средняя стоимость земельных участков на территории Пермского края.

Кроме того, специалистами проанализирован опыт других городов России, где такая практика существует.

Во втором и третьем кварталах этого года планируется обсудить вопрос предоставления выплат с представителями многодетных семей, депутатов гордумы, прокуратуры города Перми.

Принять окончательное решение по этому вопросу и утвердить порядок предоставления единовременной денежной выплаты планируется до конца текущего года.