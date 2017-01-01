В Прикамье убытки нерентабельных организаций выросли на 51%

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За январь-февраль 2019 года организациями Пермского края, без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек, получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 63,8 млрд руб., что на 61,1% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата.

В целом по краю 66,1% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 67,4 млрд руб. Это на 60,5% превышает уровень соответствующего периода прошлого года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с январём-февралём 2018 года на 51% и составила 3,6 млрд руб.

Основной объём сальдированной прибыли края (95,1%) получен организациями промышленных производств. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчётный период сложилась несколько ниже среднекраевого уровня — 62%, сумма прибыли, полученная ими, составила 62,8 млрд руб. (на 63,1% выше аналогичного показателя января-февраля 2018 года).