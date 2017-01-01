Ирина Ивенских возглавила Ассоциацию КВН Прикамья

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Фото: Ассоциация развития КВН Прикамья

Вчера, 21 апреля, состоялось очередное заседание Ассоциации развития КВН Прикамья, на котором президентом Ассоциации КВН Прикамья единогласно была избрана депутат Законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских. Её кандидатуру внёс один из учредителей ассоциации, член Общественной палаты Российской Федерации Ямур Гильмутдинов.

Ирина Ивенских, президент Ассоциации КВН Прикамья:

— Пять последних лет активно помогаю КВН-движению нашего края, вижу результаты. Согласилась возглавить, потому что понимаю, что сейчас нужен качественный толчок для развития, а я знаю, как это сделать. В КВН-движении много моих учеников, их друзей, уже и их детей; здесь приветствуется ответственность друг за друга, царит братство, и у нас есть большое общее дело, любимое нами.