Ирина Ивенских возглавила Ассоциацию КВН Прикамья
Вчера, 21 апреля, состоялось очередное заседание Ассоциации развития КВН Прикамья, на котором президентом Ассоциации КВН Прикамья единогласно была избрана депутат Законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских. Её кандидатуру внёс один из учредителей ассоциации, член Общественной палаты Российской Федерации Ямур Гильмутдинов.
Ирина Ивенских, президент Ассоциации КВН Прикамья:
— Пять последних лет активно помогаю КВН-движению нашего края, вижу результаты. Согласилась возглавить, потому что понимаю, что сейчас нужен качественный толчок для развития, а я знаю, как это сделать. В КВН-движении много моих учеников, их друзей, уже и их детей; здесь приветствуется ответственность друг за друга, царит братство, и у нас есть большое общее дело, любимое нами.