В Губахе открылась новая ледовая арена

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В субботу, 20 апреля, в Губахе открылась новая ледовая арена. Долгожданный спортивный объект построен по инициативе воспитанника местной хоккейной школы Евгения Кетова и в результате сотрудничества Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, краевых и муниципальных властей, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Теперь на современной ледовой площадке могут тренироваться ребята из спортивной школы по хоккею и кататься на коньках все желающие. Комментируя открытие нового спортивного объекта, губернатор Максим Решетников добавил, что в планах — открыть на площадке ледовой арены и секцию фигурного катания.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— В Губахе очень сильные спортивные традиции, сильная школа, есть тренеры, особенное отношение к спорту у людей. Конечно, мы построили арену именно там, где надо. Но это не единственная арена, которую мы строим. В ближайшее время откроем в Березниках, несколько объектов готовим в Перми — спрос «на лёд» в крае есть. Развиваются и детский хоккей (ночное катание, «Золотая шайба»), фигурное катание, по которому Пермский край является поставщиком новых имён и в российскую сборную. Спорт в крае развивается, количество людей, занимающихся спортом, растёт. Президентом перед нами поставлены амбициозные задачи, и нам ещё многое нужно сделать, чтобы их достичь.

Напомним, согласно Указу Президента о развитии страны в ближайшие шесть лет, к 2024 году 55% населения страны должны регулярно заниматься спортом.

Помимо новой площадки в Губахе сейчас лёд есть в Перми, Краснокамске, Красновишерске, Чайковском, Александровске. К 300-летию Перми планируется построить ледовую арену, об этом уже есть договоренности с федеральной Федерацией хоккея (в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни»). В этом году начнётся строительство регионального центра фигурного катания.

Заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев отметил, что Фонд способствует развитию спорта в малых территориях. «Один простой парень из вашего города мечтал играть на крытом катке как в больших городах. И он стал Чемпионом! А его мечта реализовалась по адресу: переулок Мечты, дом 3, став реальностью для сотен ребят. Уникальность арены в том, что это первый ледовый объект в Прикамье с доступной средой не только для зрителей, но и для спортсменов — следж-хоккеистов», — сказал Игорь Барадачев.

Российский хоккеист Евгений Кетов подчеркнул, что новая ледовая арена позволит тренироваться ребятам круглый год, совершенствовать спортивные навыки и быстрее достигать новых вершин. Кроме того, на базе ледовой арены в ближайшее время откроется отделение хоккея Академии игровых видов спорта и отделение фигурного катания СДЮШОР «Старт». В секциях смогут заниматься 60 и 45 человек соответственно.

Общая стоимость строительства ледовой арены «Губаха» составляет 240 млн руб. Из них около 180 млн руб. —​ средства, вложенные Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, остальное — из бюджетов края и муниципалитета.​

Новая ледовая арена сможет вместить порядка 50 спортсменов и 300 зрителей. Помимо катка в комплексе предусмотрены зал физподготовки, подсобные помещения, а также пункт проката коньков. У спорткомплекса будет организована парковка на 100 автомобилей.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко — один из крупнейших семейных фондов в России. Деятельность фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов средствами культуры.