Во второй половине недели в Прикамье вновь похолодает

Твитнуть Поделиться Поделиться

Днём 22 апреля температура повысится до +10…+15° (в Перми до +14°) на фоне преимущественно малооблачной погоды. Это будет первый день с температурой, превышающей норму, после продолжительной волны холодов, которая наблюдалась 13—20 апреля. В связи с потеплением возобновится активное таяние снега, сообщает Центр геоинформационных систем ПГНИУ.

Впрочем, потепление будет кратковременным: уже в первой половине дня во вторник с севера сместится холодный фронт с небольшими дождями, за ним поступит более прохладный воздух. Так что если ночь на вторник будет тёплой (+2…+5°), то днём потеплеет всего до +5…+10°.



В ночь на среду температура на большей части края будет отрицательной (0…-4°). Днем потеплеет до +7…+12° (в Перми до +10°), осадков также не ожидается.



25 апреля ожидается выход ныряющего циклона из района Новой Земли, в тылу которого возможно мощное арктическое вторжение. Во второй половине дня и вечером ожидается прохождение холодного фронта, при котором возможны лишь слабые осадки, но ожидается усиление северного ветра, а в ночь на пятницу — резкое понижение температуры воздуха. Предварительно, к утру 26 апреля температура на юге Пермского края понизится до -1…-4°, а по северу и востоку до -4…-7°. Впрочем, траектория прохождения циклона и последующего вторжения арктического воздуха ещё может существенно измениться, как, соответственно, и прогноз температуры на пятницу.



В конце недели, предварительно, возможен выход ещё одного ныряющего циклона, с более значительными барическими градиентами и усилением ветра.